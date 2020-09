Rissa in piazza, 21enne perde la vita

Share Pin 2 Condivisioni

I Carabinieri indagano per ricostruire i dettagli di una vicenda che ha ancora tanti lati misteriosi

Una rissa iniziata probabilmente in Largo Oberdan, sede di numerosi locali e culminata in Piazza Italia, a Colleferro, ha avuto risvolti tragici: a perdere la vita è stato infatti un ragazzo di soli 21 anni coinvolto nello scontro. Il giovane è giunto già morto in ospedale, tanto che i soccorsi si sono resi inutili: sulla vicenda indagano ora i carabinieri, che stanno interrogando i protagonisti di questa terribile storia per evidenziarne i dettagli, ancora molto oscuri e misteriosi.

Di Alessandro Ferri