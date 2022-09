Pubblicato sul sito del MITE il documento con le indicazioni generali dei comportamenti da tenere questo inverno per risparmiare gas

Risparmio energetico: dalle lavatrici a pieno carico, ai termosifoni a 19 gradi –

Quindici pagine per spiegare agli italiani come si risparmierà sul gas questo inverno a causa dei tagli apportati alle forniture dalla Russia. È il documento pubblicato dal Mite.

Tra le misure previste c’è la riduzione di un grado per il riscaldamento degli edifici: 17 gradi con due gradi in più o in meno di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 19 gradi con due gradi in più o in meno di tolleranza per tutti gli altri edifici (comprese dunque le abitazioni private con riscaldamento autonomo).

I termosifoni si accenderanno inoltre otto giorni più tardi e saranno spenti sette giorni prima. Durante il giorno dovranno inoltre essere spenti un’ora prima del solito.



E poi ci sono i “suggerimenti”: dalla riduzione della temperatura e della durata delle docce per 2-3 minuti, ad abbassare il fuoco dopo l’ebollizione fino ad arrivare alla durata di accensione del forno.

Nel documento si “consiglia” anche di usare la lavastoviglie e la lavatrice solo a pieno carico, di staccare la spinta di alimentazione degli elettrodomestici quando non sono in funzione, di non lasciare in stand-by tv, decoder, dvd, utilizzando la funzione a basso consumo del frigorifero.

E si suggerisce anche l’uso, in inverno, delle pompe di calore elettriche usate per il condizionamento estivo, al posto dei termosifoni per riscaldarsi durante i mesi estivi.

Infine si suggerisce anche la riduzione dell’accensione delle lampadine.