Riprendono gli impegni federali della scuola calcio della Virtus MSN

Fase primaverile di gare per la scuola calcio della Virtus MSN, dopo la sosta scendono in campo anche i più piccolini

Dopo la pausa invernale prevista dalla Federazione, il prossimo weekend, i bambini e giovani ragazzi della Virtus Marina di San Nicola riprenderanno a giocare partite ufficiali. Intanto, i mesi di gennaio e febbraio hanno permesso a tutte le squadre di prendere parte a tornei locali e partite amichevoli, utili per consentire a tutti i piccoli calciatori di rimanere attivi e sul pezzo. In questa fase primaverile scenderanno in campo anche i 2018-2019, ovvero i più piccoli della scuola calcio della Virtus MSN che inizieranno a confrontarsi ufficialmente con le altre realtà del territorio in un torneo che prevede tante attività diverse pensate appositamente per loro. Sul fronte opposto, invece, i ragazzi più grandi (classe 2012, categoria esordienti) sfrutteranno questa seconda parte di stagione per avvicinarsi al settore agonistico con un lavoro che cercherà di far compiere loro il giusto switch verso nuove dinamiche tecniche ed emotive, tipiche di un calcio che si fa più competitivo.

“Questa pausa – ha esordito Mister Marco Buonafiglia, responsabile del settore – ci ha consentito di fare il punto della situazione. Noi tecnici ci siamo confrontati e abbiamo trovato soluzioni nuove per ripartire sempre con la voglia di far crescere i nostri atleti. Abbiamo trovato le soluzioni a tanti piccoli problemi che abbiamo riscontrato così da rendere l’intero settore il più funzionale possibile. Certo, non siamo infallibili. Tuttavia, noi ci focalizziamo sul miglioramento tecnico e personae e penso che al netto di qualche errore, cerchiamo sempre di fare meglio con la giusta dose di umiltà e una grande fame di informazioni nuove. Mi piace seguire l’insegnamento del CT di volley Velasco che sposa la filosofia del nessun alibi. Non bisogna nascondersi dietro un fallimento, ma trasformarlo in qualcosa di nuovo”.

Gli appuntamenti allo Stadio A. Lombardi

I primi appuntamenti allo stadio di San Nicola arriveranno già dalla mattina di sabato 22 febbraio con le partite degli Under 13, 14, un gruppo degli Under 15 e un gruppo di Under 16. Invece, i piccolissimi disputeranno un’amichevole con il Cerveteri in attesa di iniziare il loro campionato a marzo