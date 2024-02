Rinviato il Carnevale di Cerenova. Spostato per maltempo al 17 e 18 febbraio

Paolacci: “Le condizioni meteo ci costringono a posticiparlo. Bambini ci vediamo sabato 17 e domenica 18”

“Abbiamo aspettato, abbiamo sperato. Abbiamo anche pregato. Purtroppo le condizioni Meteo previste per sabato e domenica sono piuttosto brutte. Sabato venti fortissimi e piogge Domenica pioggia. Non avremmo mai voluto anche perché sarà un’altra settimana di ansia e stress. Ma la festa è per i BAMBINI. E allora che senso ha fare la festa se loro non posso assistere?”

A annunciarlo è il consigliere Gianluca Paolacci, tra gli organizzatori dell’evento.

“La sfilata dei carri di Carnevale – annuncia – è stata posticipata a sabato 17 e domenica 18 febbraio con gli stessi orari e lo stesso programma. I grandi sacrifici profusi per la realizzazione dell’evento, da parte di tutti, è giusto vengano premiati. La scuola (IC Marina di Cerveteri )e gli insegnati lavorano da giorni insieme ai bambini per i vestiti e la sfilata dietro ai carri. Ringrazio l’amministrazione e tutte le forze dell’ordine, la Protezione Civile, l’Assovoce e la Polizia in Congedo e tutti quelli che hanno collaborato al progetto per averci supportato in questa scelta. Bambini – conclude – ci vediamo sabato 17 e domenica 18”.