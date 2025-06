Sabato 28 e domenica 29 giugno in scena la Rim Sport, sabato 5 e domenica 6 luglio è il turno di Dimensione Danza 2000, al suo 25esimo anno di attività. L’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli: “Spettacoli di danza una tradizione nelle stagioni estive di Cerveteri

“Il cartellone degli spettacoli estivi di Cerveteri si apre nel segno della tradizione, nel segno della danza. Quattro serate con due realtà della nostra città che da tanti anni si impegnano ogni giorno, quotidianamente, con passione e impegno nel promuovere tra ragazzi e bambini la sacra arte della danza, ovvero la Rim e l’Associazione Dimensione Danza 2000, con quest’ultima che proprio quest’anno ha festeggiato i suoi primi 25anni di attività nel territorio. L’appuntamento è al Parco della Legnara, nelle serate di sabato 28 e domenica 29 giugno e nel weekend successivo, quello di sabato 5 e domenica 6 luglio. L’ingresso agli spettacoli è gratuito e la cittadinanza tutta è invitata a partecipare”. A dichiararlo è Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri.

I primi a salire sul palco saranno gli allievi e allieve della Rim Sport con un doppio spettacolo. Sabato 28 giugno porteranno in scena “La bottega dell’incanto”, un viaggio fantastico attraverso musica, magia e tanti, tantissimi giocattoli incantati.

Rim e Dimensione Danza 2000 aprono la stagione estiva di Cerveteri: quattro grandi serate di danza e spettacolo al Parco della Legnara

Il giorno seguente invece, è il momento di “Four”, tra tecnologia, avanguardia e intelligenza artificiale, la storia di quattro ragazze pronte a vivere un’avventura fantastica grazie ad un antico reperto. Regia e coreografie sono di Maila Martino e Manila Ripani, testi di Carmen Salustri. Inizio fissato per le ore 21:00.

Sabato 5 e domenica 6 luglio alle ore 21:15 sarà invece il turno dell’Associazione Dimensione Danza 2000, nel pieno dei festeggiamenti per i primi 25anni di attività nel territorio, che porterà in scena lo spettacolo “The Greatest Show”, per la regia di Alessandra Ceripa. Coreografie, oltre che della Ceripa, di Paola Tricerri, Martina Sciotto, Stefano Capelli, Valentina Venturini, Silvia Mantovani, Sara della Vedova e Sara Ricci. Gli assistenti alle coreografie sono Melania Valente, Ludovica Marcellini, Sara Ferraioli e Giorgia Rossi. Presenta le serate, Emanuele Castrucci.

“Quello con gli spettacoli delle Associazioni di Danza della nostra città è un appuntamento tradizionale delle estati di Cerveteri che siamo felici di poter accogliere anche quest’anno – ha aggiunto l’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli – saranno quattro serate davvero speciali, cariche di arte, di emozioni, di spettacolo e che vedranno protagonisti tanti ragazzi, adolescenti e bambini della nostra città, pronti ad esibirsi e a mostrare alla propria città i progressi fatti durante tutto l’anno grazie al prezioso lavoro delle loro insegnanti professioniste. Non mi rimane dunque che invitare tutta la cittadinanza ad assistere agli spettacoli, sarà occasione per assistere a delle serate di grande danza e per applaudire tanti giovani della nostra città”.

In concomitanza dei saggi-spettacolo all’interno del Parco della Legnara, nel Centro Storico si inaugura anche l’Estate Caerite, con “Cerveteri Città in Scena”, con spettacoli itineranti, tra musica, arte e teatro.

“Una contemporaneità di eventi che abbiamo voluto fortemente – spiega Francesca Cennerilli – proprio per garantire una scelta di appuntamenti più variegata alla cittadinanza e animare, nello stesso momento, sia la zona del Parco della Legnara, sia quella del Centro Storico. Nelle prossime ore renderemo noto il programma completo e dettagliato dell’intera Estate Caerite, un cartellone di eventi sul quale abbiamo lavorato molto, che interesserà sia il capoluogo che le Frazioni e che coniugherà grande musica, arte, teatro e comicità. Vi aspettiamo!”.

Un plauso e un augurio giungono anche da Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri, che aggiunge: “La danza è disciplina, passione, rispetto delle regole, di se stessi e della vita. Un’arte nobile, che come ogni forma di attività sportiva unisce, aggrega e forma le personalità di ognuno di noi. Da Assessore allo Sport, oltre che da sportivo, non posso far altro che rivolgere i miei complimenti a tutto lo staff della Rim e dell’Associazione Danza 2000 per l’impegno con cui ogni giorno promuovono uno stile di vita sano tra i nostri ragazzi. Una menzione speciale mi sento di rivolgerla ad Alessandra Ceripa di Dimensione Danza, che quest’anno celebra il primo quarto di secolo di attività a Cerveteri: un traguardo importante, raggiunto grazie alla sua caparbietà, competenza e determinazione. Ad entrambe le realtà, un caloroso in bocca al lupo per gli spettacoli in programma. Evviva la danza, evviva lo sport, evviva Cerveteri”.