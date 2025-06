Progetti Utili alla Collettività: percettori del reddito di inclusione di Cerveteri saranno impegnati con la Multiservizi Caerite

In Municipio firma della convenzione tra il Sindaco Elena Gubetti e l’Amministratore Unico della Multiservizi Remo Tagliacozzo. Il Sindaco: “I destinatari dei Puc impegnati nelle consuete attività della nostra municipalizzata, dalla pulizia delle spiagge alla cura del verde pubblico”

I percettori del reddito di inclusione del Comune di Cerveteri a partire dai primi di luglio saranno impiegati nei PUC – Progetti Utili alla Collettività.

È stata firmata questa mattina, dal Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti e dall’Amministratore Unico della Multiservizi Caerite Remo Tagliacozzo, presso il Palazzo del Municipio di Piazza Risorgimento la Convenzione per la realizzazione dei Puc – Progetti Utili alla Collettività tra Comune di Cerveteri e la Municipalizzata Caerite.

I destinatari, saranno presteranno dunque servizio di supporto nelle attività legate alla pulizia delle spiagge di Campo di Mare, alla manutenzione del verde, allo svuotamento dei cestini gettacarte dislocati nel territorio e in tutte quelle mansioni regolarmente svolte dal personale della Multiservizi Caerite.

L’accordo tra Comune e Multiservizi avrà validità fino al 31 dicembre 2026. Nei prossimi giorni saranno rese le modalità e i criteri di coinvolgimento all’interno dei Puc dei cittadini.

“Stimiamo che le persone coinvolte nei Progetti Utili alla Collettività all’interno della nostra città siano indicativamente poco più di cento – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – chiaramente la partecipazione ai progetti sarà coerente con le competenze professionali, con le capacità fisiche e le attitudini acquisite in ambiti formali e non formali dell’utente, qualità che saranno valutate con appositi colloqui presso i Servizi Sociali del nostro Comune. Le persone che prenderanno parte ai Puc avranno ovviamente tutte le garanzie del caso previste sui luoghi di lavoro, sia in termini di tutela della salute che di sicurezza sui posti di lavoro”.

“L’avvio dei Progetti Utili alla Collettività con la Multiservizi hanno una valenza molteplice – aggiunge il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – saranno importanti non soltanto perché garantiranno agli operai già in servizio un valido e concreto aiuto da un punto di vista materiale, ma consentiranno ai destinatari dei progetti di acquisire e sviluppare del senso civico di appartenenza al territorio attraverso la cura dei beni pubblici, oltre a consentire un ottimale inserimento nel contesto sociale e al corretto svolgimento dei compiti che gli saranno assegnati”.

“Con l’occasione – conclude il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – ci tengo a ringraziare l’Amministratore Unico della Multiservizi Remo Tagliacozzo, sempre estremamente disponibile e sempre più vero valore aggiunto per l’Amministrazione comunale, il nostro Ufficio dei Servizi Sociali e tutti i funzionari che hanno consentito il raggiungimento di questo importante accordo per la collettività”.