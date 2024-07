Rignano Flaminio: svaligiano una casa e tentano la fuga, arrestati dai carabinieri-

I Carabinieri della Stazione di Rignano Flaminio hanno arrestato due uomini, un italiano di 18 anni e un cittadino serbo di 30 con precedenti, entrambi domiciliati in via di Salone, poiché sorpresi, in flagranza di reato, subito dopo aver consumato un furto in abitazione.

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli ed in particolare sui reati contro il patrimonio, i militari in servizio di pattuglia, hanno individuato tre soggetti a bordo di una macchina che, alla loro vista, hanno abbandonato il veicolo tentando la fuga. Due sono stati immediatamente bloccati dopo un breve inseguimento a piedi mentre, il terzo soggetto è riuscito a far perdere le proprie tracce. Gli immediati accertamenti hanno consentito di appurare che, pochi istanti prima, gli indagati avevano svaligiato un appartamento situato nelle immediate vicinanze del luogo ove è avvenuto il controllo, asportando preziosi e denaro in contante che sono stati poi restituiti alla legittima proprietaria. È stato possibile, inoltre, verificare che i predetti avevano tentato di rubare in un’altra abitazione, senza riuscirvi.

Gli arrestati sono stati dunque messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’udienza di convalida, al termine della quale sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso la loro abitazione.

Sono ancora in corso le operazioni utili all’individuazione dei complici del furto.

Si comunica il tutto nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.