Da Mondo Antico una mostra-evento celebra il dialogo tra creazioni artistiche, gioielli contemporanei e fotografia d’autore, accompagnata da un aperitivo inaugurale

Riflessi preziosi tra arte e design: a Roma l’incontro tra Vover e Carlo D’Orta –

Un connubio tra eleganza, arte contemporanea e suggestioni visive prende forma a Roma con “Arte e Creazioni di Riflessi Preziosi”, l’evento in programma sabato 9 maggio dalle ore 18 presso Mondo Antico, in via Ancona 30.

La locandina annuncia una serata dedicata all’incontro tra le raffinate creazioni del brand Vover e le opere dell’artista Carlo D’Orta, noto per la sua ricerca fotografica sui riflessi urbani e sulle metamorfosi visive della realtà. L’iniziativa si propone come un’esperienza immersiva, capace di unire linguaggi differenti: il design del gioiello, la fotografia artistica e l’atmosfera senza tempo dell’antiquariato.

L’ambientazione scelta, Mondo Antico, contribuisce a creare un dialogo tra passato e contemporaneità. Gli arredi classici e gli oggetti d’epoca presenti nello spazio espositivo fanno da cornice alle opere e alle creazioni esposte, amplificando il tema del riflesso e della preziosità evocato dal titolo della mostra.

Particolare rilievo viene dato alle creazioni Vover, presentate come autentici elementi artistici capaci di fondere artigianalità e ricerca estetica. Accanto ai gioielli, le opere di Carlo D’Orta introducono il visitatore in un universo visivo fatto di colori liquidi, superfici deformate e prospettive sorprendenti, dove la realtà si trasforma in visione.

L’inaugurazione sarà accompagnata da un aperitivo aperto agli ospiti, pensato come momento conviviale e culturale. La mostra resterà visitabile fino al 22 maggio, offrendo al pubblico romano e agli appassionati d’arte l’opportunità di approfondire un percorso espositivo originale e multisensoriale.

L’evento si inserisce nel crescente panorama delle collaborazioni tra artisti e brand creativi, dimostrando come arte, moda e design possano dialogare in modo armonioso, dando vita a nuove forme di espressione contemporanea.