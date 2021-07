Rifiuti Roma, Pascucci: “Oggi in Città Metropolitana per dire no alla discarica in Provincia” –

Consiglieri del gruppo Le Città della Metropoli e i sindaci del comprensorio oggi in Città Metropolitana per difendere, mediante conferenza stampa, il territorio della Provincia dalla possibile destinazione a discarica dei rifiuti di Roma, ormai arrivati a livelli di emergenza.

A dichiararlo, dal proprio profilo Facebook, il presente Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci con queste parole: “Siamo in Città Metropolitana, con i Consiglieri del gruppo Le Città della Metropoli e i sindaci del comprensorio, per difendere il territorio della Provincia, dai vergognosi tentativi del Comune di Roma di usarci come discarica per i rifiuti di Roma mai differenziati. Non molliamo mai.”