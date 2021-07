L’assessore al Bilancio, Claudio Aronica, spiega i motivi che hanno portato l’amministrazione ad agevolare tutti i commercianti e non solo alcuni di loro con la riduzione del 25% di Tari

Riduzione Tari per i commercianti di Ladispoli, Aronica: “La crisi ha colpito tutte le attività” –

“La crisi ha colpito tutte le attività produttive e applicarlo a chi aveva subito un calo del 30% degli incassi ed escludere a chi lo aveva subito del 29% lo abbiamo ritenuto iniquo”.

L’assessore al Bilancio Claudio Aronica spiega il motivo che ha portato l’amministrazione comunale a decidere per la riduzione della Tari del 25% per tutte le attività commerciali indistintamente e non solo invece a determinate attività come ristoranti e bar.

Una decisione che ha sollevato le critiche del Movimento 5 Stelle di Ladispoli che ha votato contrario alla decisione portata all’attenzione del consiglio comunale. Leggi qui

“Abbiamo deciso di sostenere il tessuto produttivo che è stato gravemente colpito dalla crisi economica dovuta alla pandemia”, ha detto Aronica.

“L’agevolazione consiste nella riduzione del 25% della quota variabile della tariffa Tari – ha proseguito Aronica -per l’anno 2021 per tutte le utenze non domestiche, abbiamo preferito non fissare “paletti” relativi ai cali di fatturato in percentuale come il Governo centrale ha fatto per i ristori e i sostegni, in considerazione del fatto che la crisi ha colpito tutte le attività produttive e applicarlo a chi aveva subito un calo del 30% degli incassi ed escludere a chi lo aveva subito del 29% lo abbiamo ritenuto iniquo”.

“Abbiamo invece stabilito che chi non è in regola con i pagamenti della Tari per gli anni pregressi non potrà usufruire dello sconto sulla tariffa del 2021, questo in linea con la politica di lotta all’evasione che è stata la stella polare sin dal nostro insediamento”.

“Per potere usufruire di questa riduzione occorre presentare la domanda, disponibile sul sito del comune di Ladispoli, entro il 15 ottobre 2021”.