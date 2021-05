Share Pin 0 Condivisioni

A soccorrere i piccoli i vigili del fuoco dell’Eur

Restano intrappolati in un tombino, salvati cinque pulcini di anatre

Restano intrappolati in un tombino, salvati cinque pulcini di anatre –

Erano rimasti imprigionati in un tombino in via Birmania e non riuscivano ad uscire.

Disavventura questa mattina per cinque pulcini di anatre.

A intervenire sul posto in aiuto dei piccoli, la squadra 11 A dell’Eur.

Una volta recuperati i pulcini sono stati consegnati alla stessa persona rimasta sul posto dopo la segnalazione.

(torna a baraondanews)