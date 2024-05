Rendiconto di gestione, Tidei: “Bilancio chiude in attivo, raggiunti tutti gli ambiziosi traguardi”

“l Rendiconto della Gestione 2023 che si chiude in attivo, è stato approvato ieri pomeriggio dalla maggioranza in consiglio comunale. Un dato che conferma che l’ Ente ha, ormai raggiunto una grande stabilità economica. Un traguardo impensabile solo pochi anni fa quando, ricordo, fummo costretti a dichiarare il default e che ora ci proietta con rinnovato ottimismo verso il futuro. Il 2024 sarà l’anno fondamentale per il nostro comune e i conti risanati e la salute di cui godono le nostre casse ci permetteranno di portare a compimento l’opera di risanamento prima, ed ora di sviluppo della città, che avevamo avviato già nel nostro primo mandato elettorale. L’Organismo di liquidazione che si era insediato in comune alla dichiarazione del default, ci ha persino fatto i complimenti per la nostra ottima gestione finanziaria, e per questo ringrazio gli uffici e in particolare il dirigente Marco Frascarelli. Tra poche settimane la Osl concluderà la sua attività, riconsegnando all’Ente tutti quei debiti non transati ti a cui l’Ente sarà tenuto a dare copertura contribuendo con risorse proprie per il 50 percento del valore, e per i quali si è provveduto in sede di rendiconto, a procedere con i relativi accantonamenti. Tutto ciò sta a significare che il nostro comune dispone anche dei fondi sufficienti per pagare i creditori e sanare definitivamente i debiti ereditati. Ma il dato più importante è che questa ritrovata condizione di solidità economica, ci permette oggi di sfruttare al meglio i venti milioni di euro di fondi del Pnrr che stiamo impegnando nella riqualificazione e implementazione dell’edilizia scolastica, nella creazione di nuovi impianti sportivi e, non ultimo nella messa in sicurezza del territorio. Abbiamo raggiunto i primi importanti obiettivi che ci eravamo prefissati ora proseguiremo per ultimare tutte le azioni e i progetti cantierizzati o in via di esecuzione”.

Lo dichiara il sindaco Pietro Tidei