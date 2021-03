Regole anticovid, il PD Ladispoli chiede a Grando l’allontanamento di Cavaliere

Share Pin 10 Condivisioni

Lo rendono noto i dem attraverso un comunicato: “Inaccettabile che il Delegato del Sindaco ancora una volta nega la validità delle regole per il contrasto all’epidemia”

Ladispoli, il PD chiede a Grando l’allontanamento di Cavaliere –

“Ladispoli ieri ha raggiunto purtroppo il numero di 315 casi positivi al Covid, un dato elevatissimo, più alto di Comuni con un numero uguale o superiore di abitanti. Mentre questo dovrebbe spingere il Sindaco ad un aumento dei controlli per evitare violazioni delle norme, un suo Consigliere Delegato torna ad attaccare le stesse norme anti Covid e a mettere in dubbio anche l’esistenza di una pandemia. Non è la prima volta: allo stesso delegato il Sindaco consegnò la fascia tricolore perchè rappresentasse il nostro Comune (unico Comune italiano su 8 mila) ad una sciagurata manifestazione pubblica negazionista. Il Delegato, che quando parla pubblicamente rappresenta il Sindaco, continua nella sua linea di negare la realtà, di presenziare ad inaugurazioni senza mascherina sul viso mentre i contagi aumentano. In nessun Comune italiano avvengono cose di questa gravità: il Sindaco quando si deciderà ad intervenire? Questo Delegato è così fondamentale per sorreggere la sua maggioranza in Consiglio Comunale?”

Lo dichiara in un comunicato il Partito Democratico di Ladispoli