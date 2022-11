Regione, Zingaretti: “Abbiamo cambiato il volto del Lazio”

Zingaretti lascia la presidenza della Regione e tira le somme dei suoi 2 mandati: “Abbiamo cambiato il volto del Lazio”

“Il potere va usato per servire le persone non per se stessi. Dopo 10 anni si chiude una bellissima storia di rinascita. Non sono mai stato solo. Ha vinto il noi. Siamo stati una bella e grande squadra fatta di donne e uomini, plurale, diversa, ma unita e solidale” esclama trionfante l’ex segretario del PD Nicola Zingaretti.

“Abbiamo vinto sempre anche per questo. Ne hanno beneficiato le persone. In questi anni abbiamo cambiato il volto del Lazio: da Regione in bancarotta lasciamo 18 miliardi di euro di investimenti per l’economia – continua il neodeputato – le imprese, per il lavoro, per i giovani, le donne. Per ridurre le disuguaglianze”.

“Ora avanti!” conclude nel suo Messaggio.