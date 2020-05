Condividi Pin 0 Condivisioni

Mozione presentata dalla consigliera Valentina Corrado

Regione: M5S chiede riapertura toilettature canine

Nei giorni scorsi la nostra consigliera regionale Valentina Corrado ha depositato una mozione per chiedere al Presidente della Regione di emanare un’ordinanza per consentire l’apertura degli esercizi di toilettatura degli animali da compagnia, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza quali, tra l’altro, il distanziamento sociale, la protezione personale e assenza del contatto diretto tra persone.Così come è già stato opportunamente e con urgenza stabilito in altre regioni, come la Liguria, l’Emilia Romagna e la Puglia, anche nel Lazio c’è la necessità di riaprire al più presto tali attività che possono annoverarsi tra quelle di pubblica utilità ed igiene per rendere operativi i relativi servizi utili al benessere animale.

Considerata infatti l’impossibilità di svolgere tali operazioni all’interno delle abitazioni, in particolare per gli animali di grossa taglia, potrebbero intervenire consistenti rischi per la salute pubblica e quella dello stesso animale, a causa dell’eccesso di pelo, dermatiti e presenza di parassiti.

L’obiettivo non è quello di sostenere l’esigenza di una pratica estetica ma di garantire un’attività di profilassi per il benessere dei nostri amici a quattro zampe e per la salute della collettività.