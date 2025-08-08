Regione Lazio, online il bando ‘Acchiappa Talenti’ per favorire l’inserimento lavorativo

Assessore Schiboni: «Una misura che dà risposte concrete alle ambizioni di tantissimi giovani e professionisti qualificati per costruire il proprio futuro e la propria stabilità sul territorio in cui sono nati e cresciuti»

La Regione Lazio ha pubblicato l’avviso pubblico “Acchiappa Talenti“. Il bando prevede, per un investimento pari a 11 milioni di euro, incentivi alle imprese per favorire l’inserimento lavorativo di giovani e adulti altamente qualificati e il “rientro dei talenti” nel Lazio.

L’obiettivo è promuovere e agevolare l’accesso al mercato del lavoro di persone altamente qualificate, in particolare di giovani, laureati e diplomati Tecnici Superiori, disoccupati o inoccupati, sostenendo le imprese che intendano assumerli con degli incentivi dedicati.

«Si tratta di una misura su cui abbiamo lavorato molto, anche in collaborazione con Unindustria, e di cui siamo particolarmente soddisfatti perché coniuga l’obiettivo di sostenere l’occupazione di personale altamente qualificato che può dare nuovo impulso allo sviluppo delle nostre aziende con la possibilità di ricapitalizzare nel Lazio i tantissimi talenti che, per mancanza di adeguate opportunità lavorative, hanno preferito lasciare la nostra regione», ha spiegato l’assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca, al Merito e all’Urbanistica della Regione Lazio, Giuseppe Schiboni.

Gli incentivi occupazionali a disposizione sono riferiti ad assunzioni con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o a tempo determinato, per un minimo di dodici mesi, da parte di imprese attive nei settori dell’industria e dei servizi.

L’avviso è articolato in tre linee:

• la linea “Giovani” che prevede un incentivo pari a 16mila euro in caso di assunzione di giovani under 35 disoccupati o inoccupati, residenti o domiciliati nel Lazio, che abbiano conseguito almeno il diploma di “Laurea triennale (inclusa la “Laurea specialistica”, “Laurea a ciclo unico”, “Master di I e II livello”, titolo di “Dottore di Ricerca”) o un diploma “Tecnico Superiore” con contratto full time di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

• la linea “Rientro nel Lazio” prevede un incentivo di 20mila euro in caso di assunzione di disoccupati o inoccupati, che hanno conseguito, in un Ateneo o Istituto Tecnologico Superiore (ITS Academy) del Lazio, almeno il diploma di “Laurea triennale” (inclusa la “Laurea specialistica”, “Laurea a ciclo unico”, “Master di I e II livello”, titolo di “Dottore di Ricerca”) o un diploma “Tecnico Superiore” e che, attualmente, sono residenti o domiciliati fuori dal Lazio, con contratto full time di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

• la linea “Alte professionalità” prevede un incentivo di 24mila euro in caso di assunzione di disoccupati o inoccupati, residenti o domiciliati nel Lazio, in possesso di Laurea specialistica o titolo superiore, ovvero che abbiano conseguito il titolo di Laurea specialistica in un Ateneo del Lazio e siano attualmente residenti o domiciliati fuori dal Lazio, con contratto full time di lavoro subordinato a tempo indeterminato e inquadramento di quadro o dirigente.

Le domande di incentivo dovranno essere presentate con la modalità a sportello dal 1° ottobre 2025 e fino al 1° aprile 2026.

«Il Lazio è la regione delle opportunità, il nostro ruolo come istituzione, in linea con l’ambizioso programma del presidente Francesco Rocca, è calare sui territori iniziative e misure che, come in questo caso, sono mirate a dare risposte concrete alle ambizioni dei tantissimi giovani e professionisti, e alle aziende locali, per costruire il proprio futuro e la propria stabilità sul territorio in cui sono nati e cresciuti» ha concluso l’assessore Giuseppe Schiboni.