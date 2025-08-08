Il Comune di Santa Marinella presenta il nuovo sito istituzionale –

Il Comune di Santa Marinella rende disponibile il nuovo sito web istituzionale, completamente ripensato nell’aspetto grafico, nella navigazione e nella struttura dei contenuti. Obiettivo principale: facilitare l’accesso dei cittadini alle informazioni sulla vita amministrativa e ai servizi online, in modo immediato ed efficiente. Online da oggi, accessibile all’indirizzo: https://comune.santamarinella.rm.it/

Il portale offre:

una navigazione intuitiva e chiara, con sezioni ben organizzate come “Il Comune”, “Istituzione”, “Vivere la città”, “Moduli”, “Contatti”

canali diretti per accedere a servizi chiave: PRONTO URP – Linea diretta con i cittadini, istruzioni “Come fare per…”, uffici e servizi, albo pretorio online, amministrazione trasparente, moduli, PagoPA, prenotazioni online, e molti altri Regione Lazio

un design moderno, responsivo e conforme ai requisiti AGID in termini di accessibilità, per consultare il sito senza difficoltà da qualsiasi dispositivo.

Novità in arrivo entro fine settembre: la nuova app mobile ufficiale per Android e iOS, che renderà ancora più fluido l’interfaccia tra cittadini e amministrazione. Attraverso l’app, sarà possibile:

ricevere notifiche in tempo reale su avvisi, scadenze e emergenze;

prenotare servizi e appuntamenti con gli uffici comunali;

segnalare disservizi o criticità direttamente dal territorio;

partecipare a sondaggi e consultazioni pubbliche;

accedere agevolmente a documenti, atti, modulistica e informazioni utili. “Questo progetto , realizzato grazie ai fondi PNRR, dimostra come l’Amministrazione percorra il cammino delle milestone Pnrr con precisione e come in questo caso, alcune volte in anticipo rispetto alle scadenze prefissate. Oltre al grande impegno sui lavori pubblici, non si sta trascurando l’aspetto della digitalizzazione dell’Ente per dare ai dipendenti, all’Amministrazione e soprattutto ai cittadini, nuovi e moderni strumenti che permettano una

“Il nuovo sito internet, insieme alla futura app mobile, rappresenta un impegno concreto per fruizione più snella dei servizi cercando di ridurre al minimo le pastoie burocratiche”, riferisce il Sindaco Tidei. rendere l’Amministrazione più trasparente, partecipata e vicina ai cittadini- dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Pierluigi D’Emilio- Invito i cittadini a visitate il nuovo sito per scoprire i servizi digitali disponibili e, a partire da settembre, scaricare l’app per essere sempre connessi con la vita amministrativa della città. Ringrazio il responsabile del servizio Marco Frascarelli per aver lavorato con impegno e serietà per il raggiungimento di questo importante traguardo”, conclude l’Assessore D’Emilio.