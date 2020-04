Condividi Pin 0 Condivisioni

La nota che smentisce la fake news che circola da qualche giorno

Regione Lazio: “Nessuno ha facilitato il contagio nelle RSA”

Ancora una volta dobbiamo smentire una bufala diffusa per infangare il lavoro fatto durante questa emergenza.

Prendendo spunto da una richiesta di disponibilità fatta alle Rsa del territorio per creare STRUTTURE ESCLUSIVAMENTE COVID, sta girando la notizia che il Lazio avrebbe facilitato il contagio nelle residenze dedicate agli anziani.

È TOTALMENTE FALSO.

Quell’avviso ha come obiettivo di individuare quelle RSA DISPONIBILI A DIVENTARE CENTRI COVID, luoghi per ospitare esclusivamente pazienti contagiati che non hanno la necessità di ricovero ospedaliero.

Questa scelta è stata fatta per isolare totalmente i contagiati e contenere la diffusione del virus. Quindi nessuna promiscuità tra positivi e negativi.

Una buona pratica validata dall’Istituto Spallanzani, in piena conformità delle linee guida del ministero della Salute.