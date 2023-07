La Giunta regionale del Lazio ha dato il via libera a un accordo di intesa triennale con l’università di Roma per promuovere tirocini curriculari focalizzati sul tema dell’Europrogettazione

La Giunta regionale del Lazio, guidata da Francesco Rocca, ha dato il via libera a un accordo di intesa triennale con l’università “La Sapienza” di Roma per promuovere tirocini curriculari presso gli enti locali del Lazio, focalizzati sul tema dell’Europrogettazione. Questa proposta è stata avanzata dall’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali, Luisa Regimenti.

Il protocollo sperimentale mira a coinvolgere studenti iscritti a corsi di laurea, scuole di specializzazioni non mediche, dottorati di ricerca e, in particolare, coloro che partecipano ai master in Europrogettazione e Professioni europee, nonché in Europrogettazione per la pubblica amministrazione e organizzazioni internazionali offerti dall’università romana.

La durata dei tirocini curriculari non può superare i dodici mesi, salvo il caso di persone con disabilità, per le quali è prevista una durata massima di ventiquattro mesi. È importante sottolineare che il protocollo non comporta alcun costo a carico del bilancio regionale.

Va notato che, in generale, la figura professionale dell’europrogettista non è solitamente presente nelle organizzazioni delle amministrazioni comunali, rendendo questa opportunità di tirocinio un’occasione preziosa per gli studenti di acquisire esperienza nel settore dell’Europrogettazione all’interno delle realtà locali del Lazio.

GM