Regione Lazio, Califano: “Da oggi sospeso il pagamento dei tributi, tra cui il bollo auto”

La nota del Consigliere regionale PD Michela Califano: “ok anche a 60 milioni per le persone in difficoltà”

Così il Consigliere regionale Lazio PD Michiela Califano dal proprio profilo facebook: “Dopo il maxi piano per imprese e partite iva da 450 milioni di euro e l’ok alla cassintegrazione in deroga per tutte le aziende che verrà anticipata subito dalle banche, oggi mettiamo in campo un ulteriore strumento per evitare il collasso economico della nostra Regione.

Sono stati infatti stanziati circa 60 milioni che andranno ai Comuni per i cosiddetti ‘buoni spesa’.

Si tratta, è bene precisarlo, di fondi (20 milioni Regione Lazio e 40 milioni Governo) destinati solo a chi oggi si trova in forti difficoltà economica. Uno strumento in più in mano ai sindaci per aiutare le persone meno abbienti.

Da oggi è stato inoltre sospeso il pagamento di alcuni tributi regionali, in primis il bollo auto.

Stiamo affrontando una emergenza senza precedenti mettendo in campo tutto quello che abbiamo. Stiamo facendo più del massimo, ve lo giuro sui miei figli.

Stiamoci vicini. Insieme vinceremo!”