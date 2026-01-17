Regione Lazio, Bertucci: “Programma FESR 2021-2027, un futuro di investimenti per il settore produttivo”

“Un miliardo e 140 milioni di euro per il biennio 2026-2027, 640 milioni per l’anno che è appena iniziato, con 530 milioni di fondi europei, 100 milioni dal DPCM sulla reindustrializzazione e 10 milioni di fondi regionali. Con questi numeri e con queste risorse del programma FESR 2021-2027 la nostra amministrazione regionale continua a portare avanti strategie di assoluta efficacia per impiegare le risorse che arrivano dall’Europa, mantenendo la rotta salda su innovazione, competitività e capacità di attrarre nuovi investimenti. Un settore produttivo che per il 2026 è decisamente al centro delle politiche regionali, come confermato delle parole del Presidente Rocca e della Vicepresidente Angelilli durante l’evento Il LAZIO CHE CRESCE 2026: una attenzione a 360 gradi, ed un sostegno per tutti i settori, che stiamo accompagnando verso un futuro di occasioni, crescita e di nuovi orizzonti.

Importante evidenziare come sia proprio questo nostro modus operandi a portare un costante avanzamento nell’utilizzo delle risorse FESR: contributi a fondo perduto, strumenti finanziari ed un sostegno continuo alla ricerca, all’innovazione, alla digitalizzazione e all’internazionalizzazione delle imprese. Sottolineo infine l’introduzione della provvista Bei (Banca Europea per gli Investimenti) pari a 120 milioni di euro, misure per la reindustrializzazione e misure innovative dedicate ai giovani professionisti ed imprenditori.

Il nuovo Lazio che stiamo costruendo passa anche da qui”, così Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, a margine dell’evento “Il Lazio che cresce 2026”.