Referendum: open day per il rilascio della Carta d’Identità a Cerveteri

In vista del Referendum 2025, il Comune di Cerveteri ha organizzato un Open Day straordinario per il rilascio della Carta d’Identità, dedicato a tutti coloro che hanno necessità di rinnovare o ottenere il documento.

L’appuntamento è per domenica 8 giugno, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso l’Ufficio Anagrafe situato all’interno del Parco della Legnara, in Via Antonio Ricci 4 a Cerveteri.

Il servizio è riservato ai soli residenti nel Comune di Cerveteri, in particolare:

ai lavoratori che non riescono a recarsi in orario d’ufficio,

ai minori, accompagnati da entrambi i genitori.

La Carta d’Identità verrà rilasciata:

a chi la richiede per la prima volta,

a chi è in possesso di una carta d’identità scaduta o in scadenza, in caso di smarrimento, furto o deterioramento della carta ancora in corso di validità.

Non è necessaria la prenotazione, ma è indispensabile presentarsi con la seguente documentazione:

Una fotografia formato tessera recente, su sfondo chiaro, con posa frontale, a capo scoperto (sono ammesse coperture per motivi religiosi, purché il viso sia ben visibile – prescrizioni del Ministero dell’Interno).

Tessera Sanitaria / Codice Fiscale (Carta Nazionale dei Servizi)

Carta d’Identità scaduta o in scadenza, se disponibile

Denuncia originale di furto o smarrimento resa presso le Autorità competenti, in caso di documento non più in possesso

In caso di minore accompagnato da un solo genitore, è necessario presentare il modulo di assenso per il rilascio della carta valida per l’espatrio.

Il corrispettivo per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica è di 22,21 euro, pagabile in contanti o tramite POS (bancomat, carte di credito o prepagate).

Inoltre, l’Ufficio sarà a disposizione anche per il rilascio della tessera elettorale.

In caso di tessera con spazi esauriti, smarrimento o deterioramento, il cittadino potrà richiedere personalmente una nuova tessera presso l’Ufficio Elettorale del Comune di residenza, presentando la richiesta di duplicato. Il servizio è gratuito.

Colgo l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento a tutto il personale dell’Ufficio Anagrafe e dell’Ufficio Elettorale, che in queste ore sta lavorando intensamente per garantire il corretto svolgimento delle operazioni referendarie.

Un ringraziamento particolare alla funzionaria Dott.ssa Manuela Ghigi e ai nostri dipendenti Sara Angelucci, Paolo Renzi, Daniela Rasetti, Stefano Orchi, Donatella Grasselli, Roberto Giampaoli, Alessandro Gargiullo e Roberta De Grisogono e a tutti coloro che, con impegno e professionalità, stanno contribuendo a questo importante momento di democrazia.