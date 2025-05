In occasione del Referendum previsto per i giorni domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, l’Ufficio Elettorale del Comune di Ladispoli osserverà aperture straordinarie al pubblico

In occasione del Referendum previsto per i giorni domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, l’Ufficio Elettorale del Comune di Ladispoli osserverà aperture straordinarie al pubblico per consentire il rilascio delle tessere elettorali e garantire il regolare esercizio del diritto di voto.

I cittadini sono invitati a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, nonché la corretta indicazione della sezione di voto. In caso di necessità, sarà possibile rivolgersi agli sportelli dell’Ufficio Anagrafe, siti in Piazza Giovanni Falcone n. 1, secondo il seguente calendario:

Date e orari di apertura straordinaria:

· Venerdì 23 maggio: ore 09.00 – 18.00

· Sabato 24 maggio: ore 09.00 – 18.00

· Domenica 25 maggio: ore 09.00 – 14.00

· Venerdì 30 maggio: ore 09.00 – 18.00

· Sabato 31 maggio: ore 09.00 – 18.00

· Domenica 1 giugno: ore 09.00 – 14.00

· Venerdì 6 giugno: ore 09.00 – 18.00

· Sabato 7 giugno: ore 09.00 – 18.00

· Domenica 8 giugno: ore 07.00 – 23.00

· Lunedì 9 giugno: ore 07.00 – 15.00

Modalità di rilascio della tessera elettorale:

· Nuovi residenti: presentarsi con un documento di identità e la tessera elettorale del comune di provenienza

· Cambio di indirizzo: presentarsi con un documento di identità

· Neomaggiorenni: presentarsi con un documento di identità

· Tessera smarrita: presentarsi con un documento di identità e denuncia di smarrimento o autodichiarazione

· Tessera esaurita: presentarsi con un documento di identità e la tessera elettorale completa

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Elettorale ai seguenti numeri:

06 99 231 410

06 99 231 221

06 99 231 259

Si raccomanda ai cittadini di non attendere gli ultimi giorni per richiedere la nuova tessera, al fine di evitare lunghe attese e disagi.