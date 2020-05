Condividi Pin 6 Condivisioni

Il presidente Conte: “Ottimo segnale in direzione dell’Italia”

Recovery Fund, all’Italia 172 miliardi

La Commissione europea ha proposto di raccogliere direttamente sui mercati 750 miliardi di euro tramite sue emissioni debitorie, con cui finanziare il nuovo Recovery fund di rilancio legato alla pandemia che ha investito il continente. Dei 750 miliardi, 560 andranno proprio al Fondo di rilancio (Recovery and resilience facility), in cui le sovvenzioni a fondo perduto agli Stati (grants) saranno pari a 310 miliardi di euro mentre i prestiti – come si legge su askanews – a lungo termine saranno 250 miliardi di euro.

Altri 55 miliardi andranno a “react Eu” sui sostegni a Pmi e sistemi sanitari, 31 miliardi ai meccanismi di supporto alla solvibilità delle imprese (incluse le ricapitalizzaizoni), 15 miliardi allo Strategic investment facility e 9,4 miliardi al programma salute.

Soddisfatto il presidente Conte: “Ottimo segnale da Bruxelles, va proprio nella direzione indicata dall’Italia. Siamo stati descritti – scrive su twitter – come visionari perché ci abbiamo creduto dall’inizio. 500 mld a fondo perduto e 250 di prestiti sono una cifra adeguata. Ora acceleriamo sul negoziato e liberiamo presto le risorse”.