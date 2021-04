Share Pin 9 Condivisioni

La città di Willy torna a vivere un incubo. I due fermati hanno 18 e 19 anni, sarebbero amici del ragazzo pestato

Ragazzo aggredito a Colleferro, fermati i due aggressori

Sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di lesioni gravissime due giovani perché sospettati del pestaggio di un 17enne a Colleferro, in provincia di Roma. Si tratta della stessa città dopo fu massacrato fino alla morte Willy Monteiro Duarte.

I due fermati, di 18 e 19 anni, sarebbero amici del 17enne pestato. Sono stati prelevati in casa dei genitori. Lo avrebbero colpito a calci e pugni e sarebbero poi scappati dopo che il ragazzo, sbattendo la testa contro un’auto in sosta, ha perso i sensi per alcuni minuti. Il 17enne è in prognosi riservata.