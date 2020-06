Condividi Pin 1 Condivisioni

Calendario in vigore da luglio e fino al 31 ottobre

Raccolta porta a porta Ladispoli, ecco il calendario per le utenze non domestiche HACCP – Il consigliere delegato all’Igiene urbana, Carmelo Augello, rende noto che da luglio e fino al 31 ottobre è in vigore il nuovo calendario per la raccolta porta a porta per le utenze non domestiche che, per la prima volta, tiene conto delle utenze HACCP.

Gli orari di esposizione dei contenitori variano a seconda dell’ubicazione delle utenze: la zona centrale (viale Italia e traverse fino a 30 metri, piazze centrali) e lungomare (compreso il lungomare Marina di San Nicola) dalle 5:00 alle 10:00 del giorno di raccolta; le altre utenze dalle 21:00 della sera precedente alle 5:00 dei giorni indicati.

L’umido organico verrà raccolto tutti i giorni della settimana (martedì, giovedì e venerdì conferimento dalle 14:00 alle 15:00). Imballaggi, plastica e metalli il lunedì, martedì, giovedì e sabato; imballaggi in vetro il lunedì mercoledì sabato e domenica (lunedì e sabato esposizione dei contenitori dalle 10:00 ed entro le 12:00). Carta e cartoncino il giovedì mentre il secco residuo il venerdì.

Cartone selettivo il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato con esposizione dei contenitori dalle 10:00 alle 12:00.