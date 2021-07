Raccolta differenziata: dove trovare le isole mobili a Ladispoli

Come ogni domenica, fino al 30 settembre, le isole mobili si trovano dalle 8:00 alle 11:30 (via dei Narcisi – via Claudia) dalle 12:00 alle 15:30 (piazza De Michelis – viale Europa) dalle 16:00 alle 19:30 (via Corrado Melone – Marina di San Nicola uscita direzione Roma).

Le isole mobili sono sempre presidiate per indirizzare i cittadini ad un corretto smaltimento dei rifiuti.Questo il calendario delle isole mobili in vigore fino al 30 settembre:

Lunedì dalle 8:00 alle 11:30 (via Corrado Melone – Marina di San Nicola uscita direzione Roma) dalle 12:00 alle 15:30 (via Firenze piazza del mercato – piazza della Vittoria) dalle 16:00 alle 19:30 (piazza De Michelis –via dei Narcisi).

Martedì dalle 8:00 alle 11:30 (via Corrado Melone- viale Europa) dalle 12:00 alle 15:30 (via Claudia – Castellaccio dei Monteroni) dalle 16:00 alle 19:30 (piazza della Vittoria – Olmetto)

Mercoledì: dalle 8:00 alle 11:30 (via dei Narcisi – via Firenze piazza del mercato) dalle 12:00 alle 15:30 (piazza de Michelis – viale Europa)dalle 16:00 alle 19:30 (via Claudia – via Corrado Melone)

Giovedì dalle 8:00 alle 11:30 (via dei Narcisi –piazza De Michelis)dalle 12:00 alle 15:30 (piazza della Vittoria – via Corrado Melone)dalle 16:00 alle 19:30 (Marina di San Nicola uscita direzione nord – viale Europa)

Venerdì dalle 8:00 alle 11:30 (via Claudia – piazza della Vittoria)dalle 12:00 alle 15:30 (via Firenze piazza del mercato – Olmetto)dalle 16:00 alle 19:30 (viale Europa – Castellaccio dei Monteroni)

Sabato dalle 8:00 alle 11:30 (via Firenze piazza del mercato – piazza della Vittoria)dalle 12:00 alle 15:30 (piazza De Michelis – viale Europa)dalle 16:00 alle 19:30 (via Corrado Melone – Marina di San Nicola uscita direzione Roma)

Domenica dalle 8:00 alle 11:30 (via dei Narcisi – via Claudia)dalle 12:00 alle 15:30 (piazza De Michelis – viale Europa)dalle 16:00 alle 19:30 (via Corrado Melone – Marina di San Nicola uscita direzione Roma)

Le frazioni che i cittadini possono conferire sono: carta e cartone imballaggi in vetro imballaggi in plastica imballaggi metallici frazione organica oli vegetali esausti plastica duracontenitori T/Ftoner e cartucce tubi fluorescenti, neon e lampadine medicinali scaduti pile esauste, batterie alcaline, batterie ed accumulatori di piombo (solo di provenienza domesticaabiti usati e prodotti tessili (massimo 50 litri, per quantità maggiori conferire al Centro Raccolta di via degli Aironi) micro RAEE.

Si invitano i cittadini a scaricare l’#appTekneko per avere tutte le informazioni sulla raccolta differenziata e per segnalare un rifiuto abbandonato.