Raccolta del farmaco, i ringraziamenti del Banco Farmaceutico di Bracciano a tutti gli aderenti all’iniziativa

“I volontari del Banco Farmaceutico di Bracciano desiderano ringraziare tutti coloro che hanno aderito alla nostra iniziativa a carattere nazionale, che si svolge sempre a febbraio. Quest’anno nonostante l’attuale pandemia in corso abbiamo raccolto ben 212 confezioni di farmaci presso La Rinascente, Morelli e Delle Palme. Invitiamo tutti coloro che fossero in stato di necessità a contattarci al 3339190466. Con grande riservatezza ci porremo a loro disposizione per la distribuzione di farmaci di fascia C in nostra attuale dotazione”.

“Vivo negli ultimi” (Don Luigi Di Liegro)

Lo rendono noto in un comunicato i volontari del Banco Farmaceutico di Bracciano.