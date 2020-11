Share Pin 2 Condivisioni

L’iniziativa nata per raccogliere alimenti per il supporto alle famiglie in difficoltà a causa del Covid-19

Raccolta alimentare, un ringraziamento dalla Misericordia di Fiumicino –

“Serve più che mai la collaborazione di tutti per la raccolta alimentare che stiamo effettuando sul territorio”, dice la Misericordia di Fiumicino.

L’emergenza sanitaria ancora in corso e le difficoltà economiche che affliggono i cittadini sono le priorità al centro dell’iniziativa.

Qualsiasi alimento a lunga conservazione, come ad esempio latte e scatolame, può essere una risorsa preziosa per chi a causa di questa pandemia si è ritrovato improvvisamente senza lavoro o semplicemente chi non riesce ad arrivare a fine mese e che ora necessita del pacco alimentare.

“Sono tanti i sostegni che ci arrivano dalle aziende del territorio e ci teniamo a ringraziare in particolare il bar-pasticceria Rustichelli che spesso dona i cornetti per la colazione alle famiglie povere”, raccontano.

“Noi continueremo senza sosta il nostro operato, ma ci appelliamo alla generosità di tutti affinché diano il loro piccolo contributo”, dicono dalla Misericordia.