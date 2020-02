Condividi Pin 0 Condivisioni

Da Nilla Pizzi a oggi, ecco i nomi e tutte le canzoni che hanno trionfato al Festival

di Marco Di Marzio

Questa sera è il 70° Festival di San Remo

Questa sera è il 70° Festival di San Remo – Da questa sera e fino a sabato 8 febbraio al Teatro Ariston torna il Festival di Sanremo, che vede la direzione artistica di Amadeus che condurrà l’evento affiancato da Rula Jebreal e Diletta Leotta nella prima serata, Laura Chimenti, Emma D’Aquino e Sabrina Salerno nella seconda, Georgina Rodríguez e Alketa Vejsiu nella terza, Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello nella quarta e Mara Venier, Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello e Sabrina Salerno nella finale.

La regia sarà curata da Stefano Vicario (che ha diretto le edizioni del 2004, 2005, 2009 e 2012), mentre la scenografia sarà curata da Gaetano Castelli, storico scenografo del festival.

Visto che la kermesse quest’anno festeggia un invidiabile traguardo (spegnerà 70 candeline) inevitabilmente quella del 2020 sarà un’edizione celebrativa, ma si guarderà anche al presente e al futuro. Per seguire al meglio il Festival della Canzone italiana – in onda in diretta tv su Rai 1, in radio su Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay a partire dalle 20.40 – ecco un pratico vademecum che raccoglie conduttore, ospiti, Campioni, Nuove Proposte e tutto quello che c’è da sapere per arrivare preparati al più atteso appuntamento dedicato alla musica italiana.

Il vincitore della sezione “Campioni” del Festival rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2020, che si terrà a Rotterdam, nei Paesi Bassi. A differenza delle edizioni precedenti, gli artisti devono comunicare in anticipo ed entro la data della prima serata l’accettazione all’eventuale partecipazione all’evento, in caso contrario la Rai si riserva di scegliere il partecipante all’ESC in base a propri criteri.

I big in gara saranno: Achille Lauro con “Me ne frego”; Alberto Urso con “Il sole ad est”; Anastasio con “Rosso di rabbia”; Bugo e Morgan con “Sincero”; Diodato con “Fai rumore”; Elettra Lamborghini con “Musica (e il resto scompare”; Elodie con “Andromeda”; Enrico Nigiotti con “Baciami adesso”; Francesco Gabbani con “Viceversa”; Giordana Angi con “Come mia madre”; Irene Grandi con “Finalmente io”; Junior Cally con “No grazie”; Le Vibrazioni con “Dov’è”; Levante con Tikibombom”; Marco Masini con “Il confronto”; Michele Zarrillo con “Nell’estasi o nel fango”; Paolo Jannacci con “Voglio parlarti adesso”; Piero Pelù con “Gigante”; Pinguini Tattici Nucleari con “Ringo starr”; Rancore con “Eden”; Raphael Gualazzi con “Carioca”; Riki con “Lo sappiamo entrambi”; Rita Pavone con “Niente (Resilienza 74); Tosca con “Ho amato tutto”.

Per la sezione “Nuove proposte” canteranno: Eugenio in Via Di Gioia con “Tsunami”; Fadi con “Due noi”; Fasma con “Per sentirmi vivo”; Gabriella Martinelli e Lula con “Il gigante d’acciaio”; Leo Gassmann con “Vai bene così”; Marco Sentieri con “Billy Blu”; Matteo Faustini con “Nel bene e nel male”; Tecla Insolia con “8 marzo”.

La storia di Sanremo inizia nel lontano 1951, dal 29 al 31 gennaio, alle ore 22 e fu condotto da Nunzio Filogamo. La prima vincitrice della storia del Festival è stata Nilla Pizzi con “Grazie dei Fiori”. La kermesse si teneva nel Salone delle Feste del Casinò di Sanremo e soltanto nel 1977 si sarebbe spostato al vicino Teatro Ariston.

Fin dalle prime edizioni, ci sono sempre state grandi ospiti internazionali, una consuetudine che dura ancora oggi. Tra cambi di regolamento, polemiche, esecuzioni dal vivo e in playback, la storia di Sanremo, piaccia o no, è la storia della nostra canzone.

Di seguito ecco l’elenco di tutti i vincitori dal 1951 fino a oggi con i relativi brani.

1951 Nilla Pizzi “Grazie dei fiori”

1952 Nilla Pizzi “Vola colomba”

1953 Carla Boni, Flo Sandon’s “Viale d’autunno”

1954 Giorgio Consolini, Gino Latilla “Tutte le mamme”

1955 Claudio Villa, Tullio Pane, “Buongiorno tristezza“

1956 Franca Raimondi “Aprite le finestre“

1957 Claudio Villa, Nunzio Gallo “Corde della mia chitarra“

1958 Domenico Modugno, Johnny Dorelli “Nel blu dipinto di blu“

1959 Domenico Modugno, Johnny Dorelli “Piove (Ciao ciao bambina)“

1960 Tony Dallara, Renato Rascel “Romantica“

1961 Betty Curtis, Luciano Tajoli “Al di là“

1962 Domenico Modugno, Claudio Villa “Addio… addio“

1963 Tony Renis, Emilio Pericoli “Uno per tutte“

1964 Gigliola Cinquetti, Patricia Carli “Non ho l’età (Per amarti)“

1965 Bobby Solo, New Christy Minstrels “Se piangi se ridi“

1966 Domenico Modugno, Gigliola Cinquetti “Dio come ti amo“

1967 Claudio Villa, Iva Zanicchi “Non pensare a me“

1968 Sergio Endrigo, Roberto Carlos Braga “Canzone per te“

1969 Bobby Solo, Iva Zanicchi “Zingara“

1970 Adriano Celentano, Claudia Mori “Chi non lavora non fa l’amore“

1971 Nada, Nicola Di Bari “Il cuore è uno zingaro“

1972 Nicola Di Bari “I giorni dell’arcobaleno“

1973 Peppino Di Capri “Un grande amore e niente più“

1974 Iva Zanicchi “Ciao cara come stai?“

1975 Gilda “Ragazza del Sud“

1976 Peppino Di Capri “Non lo faccio più“

1977 Homo Sapiens “Bella da morire“

1978 Matia Bazar “…e dirsi ciao!“

1979 Mino Vergnaghi “Amare“

1980 Toto Cutugno “Solo noi“

1981 Alice “Per Elisa“

1982 Riccardo Fogli “Storie di tutti i giorni“

1983 Tiziana Rivale “Sarà quel che sarà“

1984 Al Bano, Romina Power “Ci sarà“

1985 Ricchi e Poveri “Se m’innamoro“

1986 Eros Ramazzotti “Adesso tu“

1987 Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Umberto Tozzi “Si può dare di più“

1988 Massimo Ranieri “Perdere l’amore“

1989 Anna Oxa, Fausto Leali “Ti lascerò“

1990 Pooh “Uomini soli“

1991 Riccardo Cocciante “Se stiamo insieme“

1992 Luca Barbarossa “Portami a ballare“

1993 Enrico Ruggeri “Mistero“

1994 Aleandro Baldi “Passerà“

1995 Giorgia “Come saprei“

1996 Ron, Tosca “Vorrei incontrarti fra cent’anni“

1997 Jalisse “Fiumi di parole“

1998 Annalisa Minetti “Senza te o con te“

1999 Anna Oxa “Senza pietà“

2000 Avion Travel “Sentimento“

2001 Elisa “Luce (Tramonti a nord est)“

2002 Matia Bazar “Messaggio d’amore“

2003 Alexia “Per dire di no“

2004 Marco Masini “L’uomo volante“

2005 Francesco Renga “Angelo“

2006 Povia “Vorrei avere il becco“

2007 Simone Cristicchi “Ti regalerò una rosa“

2008 Giò Di Tonno, Lola Ponce “Colpo di fulmine“

2009 Marco Carta “La forza mia”

2010 Valerio Scanu “Per tutte le volte che…“

2011 Roberto Vecchioni “Chiamami ancora amore“

2012 Emma “Non è l’inferno“

2013 Marco Mengoni “L’Essenziale“

2014 Arisa “Controvento”

2015 Il Volo “Grande Amore”

2016 Stadio “Un giorno mi dirai”

2017 Francesco Gabbani “Occidentali’s Karma”

2018 Ermal Meta e Fabrizio Moro “Non mi avete fatto niente”

2019 Mahmood “Soldi