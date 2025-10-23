Domenica 26 ottobre 2025 i cittadini si ritrovano per prendersi cura del monumento naturale

Pulizia e Natura: Tutti a Torre Flavia per il Grande Clean Up! –

Domenica 26 ottobre 2025, alle ore 10:00, presso il monumento naturale di Torre Flavia – ingresso sud, lato Ladispoli, in Via Roma 141 – si terrà il Grande evento Clean Up, un’iniziativa dedicata alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione del territorio.

Questo è il secondo invito rivolto a tutta la cittadinanza, un’occasione per unire forze e buona volontà in nome della natura. L’obiettivo è semplice ma importante: raccogliere rifiuti, ripulire le aree verdi e sensibilizzare grandi e piccoli al rispetto dell’ambiente.

L’invito è aperto a tutti: famiglie, scuole, associazioni e cittadini che vogliono contribuire a rendere più pulito e accogliente uno dei luoghi più belli della nostra costa. Basta portare guanti, sorriso e voglia di fare la differenza.

Un piccolo gesto collettivo può creare un grande cambiamento. Torre Flavia vi aspetta!