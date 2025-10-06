“Progetto Amazzoni”, a Ladispoli due eventi dedicati all’autodifesa femminile e a persone con disabilità –
Continua il “progetto Amazzoni” nato dall’amicizia tra il maestro di difesa personale Giuliano Falcioni.
e la sua allieva Cinzia Rocchi, adesso istruttrice anche lei, in collaborazione con la palestra La Palma di Ladispoli e il gruppo Facebook “Be Woman”.
L’obiettivo del progetto e quello di contribuire al rafforzamento di una maggiore consapevolezza.
personale e della propria sicurezza per evitare violenze soprattutto sulle donne che negli ultimi anni hanno raggiunto numeri altissimi.
Con il patrocinio del Comune di Ladispoli si terranno due incontri totalmente gratuiti di introduzione all’autodifesa, aperti a tutti soprattutto a donne e a persone con disabilita motoria, l’11 ottobre in Piazza Rossellini a Ladispoli e l’0B novembre presso la palestra La Palma in Piazza Falcone 26-Ladispoli.
L’orario di entrambe gli eventi e dalle 16.00 alle 18.00.