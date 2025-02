Problemi alla pubblica illuminazione di Valcanneto: situazione monitorata dalla Multiservizi Caerite

A renderlo noto alla cittadinanza è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti

“Nella serata di sabato si sono verificati alcuni problemi agli impianti di pubblica illuminazione nella Frazione di Valcanneto. Allertata dalla cittadinanza, puntualmente ho avvisato la Multiservizi Caerite che è intervenuta sul posto con il proprio personale. Questa mattina un ulteriore sopralluogo: in via Ponchielli tutto è tornato alla normalità e dunque l’impianto è stato puntualmente riattivato. Individuata invece l’anomalia per le aree di via Monteverdi, via Paesiello, via Pergolesi e via Clementi: attualmente l’impianto di illuminazione rimane in fase di test e la Multiservizi continuerà a monitorare la situazione”. A renderlo noto è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.