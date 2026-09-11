Primo giorno di scuola all’“Enrico Mattei”: accoglienza, tradizione e innovazione –

CERVETERI, 11 settembre 2026 – Primo giorno di scuola all’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” di Cerveteri, dove questa mattina sono state accolte le studentesse e gli studenti delle classi prime dei diversi indirizzi di studio.

Ad attenderli la Dirigenza, i docenti, il personale ATA e i diplomati eccellenti del luglio 2026 di tutti i corsi dell’Istituto. La loro presenza ha offerto ai nuovi iscritti una testimonianza concreta del valore dell’impegno, della costanza e della partecipazione alla vita scolastica.

La mattinata è stata dedicata alla socializzazione, alla conoscenza dei compagni e alla visita delle aule, dei laboratori e degli spazi comuni, per accompagnare i ragazzi nel loro ingresso nella nuova comunità scolastica.

Ampia e rinnovata l’offerta formativa dell’“Enrico Mattei”. Il Liceo Scientifico, accanto al percorso tradizionale, propone il nuovo potenziamento biomedico, rivolto agli studenti interessati alle discipline scientifiche, mediche e sanitarie.

Il Liceo Linguistico, con lo studio dell’inglese, del francese e dello spagnolo, avvia una classe con percorso potenziato e prosegue il progetto di internazionalizzazione, la candidatura al LabelFrancÉducation e lo sviluppo delle lingue orientali.

L’Istituto Tecnico Economico comprende l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing – AFM e le articolazioni Sistemi Informativi Aziendali – SIA, dedicata anche alle competenze informatiche, e Relazioni Internazionali per il Marketing – RIM, orientata alle tre lingue straniere e ai mercati internazionali.

Tra le novità più importanti figura la prima classe del percorso tecnico quadriennale relazioni Internazionali per il Marketing – RIM, prima attivazione nel territorio: consente di conseguire il diploma in quattro anni e di proseguire gli studi all’università o negli ITS Academy.

Completa l’offerta l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali – Turismo accessibile e sostenibile, indirizzato alle competenze amministrative, commerciali, comunicative e turistiche, con particolare attenzione alla valorizzazione del territorio, all’inclusione e alla sostenibilità.

Lunedì 14 settembre inizieranno le lezioni di tutte le altre classi. Successivamente prenderanno avvio anche le attività del corso serale per adulti dell’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali.

Per l’intera comunità dell’“Enrico Mattei” comincia così un nuovo anno scolastico, nel segno dell’accoglienza, della qualità della formazione e dell’innovazione.