Ladispoli, cadavere trovato in un terreno in via Pizzo del Prete

Giallo a Ladispoli, dove questa mattina è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo in un terreno in via Pizzo del Prete.

A dare l’allarme sarebbe stato un automobilista, che dopo essersi fermato avrebbe notato il cadavere sotto alcuni alberi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118.

L’uomo, dall’apparente età di circa 50 anni, era privo di documenti e il corpo si trovava già in stato di decomposizione. Sono in corso gli accertamenti per risalire alla sua identità e ricostruire le ultime ore di vita.

Al momento restano sconosciute le cause del decesso e gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. L’area è stata posta sotto sequestro giudiziario, mentre la Procura disporrà l’autopsia per chiarire le cause della morte.