Sabato 12 settembre, in Piazza della Vita, la ASL Roma 4 sarà presente con screening, vaccinazioni, consulenze e numerose attività dedicate alla promozione di corretti stili di vita

Civitavecchia, prevenzione e salute protagoniste a CivitaPlay 2026: arriva il Villaggio della Prevenzione –

CIVITAVECCHIA – Sport, movimento, ma soprattutto salute e prevenzione. Sabato 12 settembre 2026, dalle ore 10 alle 16, Piazza della Vita a Civitavecchia ospiterà il Villaggio della Prevenzione della ASL Roma 4, nell’ambito di CIVITAPLAY – Sport & Games Festival 2026.

Un’intera giornata pensata per avvicinare i cittadini ai temi della prevenzione e della promozione della salute, offrendo occasioni concrete per informarsi, effettuare controlli e conoscere servizi e progetti presenti sul territorio.

Numerose le attività previste nel corso dell’iniziativa. Saranno disponibili vaccinazioni, screening del colon-retto, screening e consulenza diabetologica, insieme ad attività dedicate alla prevenzione nutrizionale e alla promozione dell’esercizio fisico e di corretti stili di vita.

Spazio anche alla sicurezza alimentare e negli ambienti di vita e di lavoro, con iniziative informative rivolte alla popolazione.

Particolare attenzione sarà dedicata inoltre alle donne in gravidanza e alle neomamme, mentre per i più giovani sarà presente lo Spazio Giovani. Tra i temi affrontati anche la sensibilizzazione sui rischi legati al consumo di alcol e sostanze psicoattive e alla guida.

Durante la giornata sarà inoltre possibile conoscere più da vicino i Gruppi di Cammino e il progetto Prescribe to FITT, iniziative che puntano a valorizzare l’attività fisica quale strumento di prevenzione e promozione del benessere.

La partecipazione della ASL Roma 4 a CIVITAPLAY rappresenta così un’occasione per portare la prevenzione direttamente tra le persone, all’interno di una manifestazione dedicata allo sport e alla socialità.

L’appuntamento è per sabato 12 settembre, dalle 10 alle 16, in Piazza della Vita a Civitavecchia: una giornata in cui sport, informazione e prevenzione si incontrano per mettere al centro la salute dei cittadini.