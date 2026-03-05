Dati di Staffetta, il gasolio vola oltre 1,8 euro

Prezzi dei carburanti al galoppo, benzina oltre 1,7 euro –

Prosegue la corsa dei prezzi dei carburanti alla pompa, con nuovi rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi.

La benzina supera di slancio quota 1,7 euro al litro in media nazionale self service, il gasolio vola sopra 1,8 euro al litro. Il prezzo del gasolio è al massimo da oltre due anni, dal 4 marzo 2024, la benzina al livello più alto da tre mesi, dal 5 dicembre 2025.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di sette centesimi quelli del gasolio. Per Tamoil +3 centesimi sulla verde e +10 sul diesel.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti: benzina self service a 1,724 euro/litro (+31 millesimi, compagnie 1,733, pompe bianche 1,705), diesel self service a 1,815 euro/litro (+62, compagnie 1,831, pompe bianche 1,783). Benzina servito a 1,859 euro/litro (+29, compagnie 1,904, pompe bianche 1,776), diesel servito a 1,945 euro/litro (+57, compagnie 1,995, pompe bianche 1,852).

Gpl servito a 0,694 euro/litro (+3, compagnie 0,705, pompe bianche 0,683), metano servito a 1,423 euro/kg (+19, compagnie 1,431, pompe bianche 1,413), Gnl 1,228 euro/kg (+1, compagnie 1,236 euro/kg, pompe bianche 1,223 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,816 euro/litro (servito 2,072), gasolio self service 1,903 euro/litro (servito 2,157), Gpl 0,831 euro/litro, metano 1,485 euro/kg, Gnl 1,296 euro/kg.