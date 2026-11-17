Solidarietà, impegno civile, legalità e lotta contro la violenza sulle donne: un pomeriggio di emozioni e riconoscimenti dedicato a chi, ogni giorno, trasforma il proprio impegno in gesti concreti di umanità.

Premio “Noi Ci Siamo”, seconda edizione: a Palazzo Valentini le emozioni e le storie di chi ha scelto di esserci –

ROMA – Ci sono storie che meritano di essere raccontate, persone che non cercano applausi, ma che con il loro impegno quotidiano riescono a fare la differenza nella vita degli altri.

È questo il cuore della seconda edizione del Premio “Noi Ci Siamo”, ideato e organizzato da Alessandro Scarnecchia, direttore di Terza Pagina Magazine, nella prestigiosa cornice della Sala Monsignor Luigi Di Liegro di Palazzo Valentini, a Roma, lunedì 9 novembre 2026.

Un appuntamento nel quale la solidarietà incontra le emozioni, il coraggio diventa testimonianza e ogni riconoscimento racconta una storia di umanità.

Ad aprire la cerimonia, i saluti istituzionali dell’On. Fabrizio Santori, con un sentito ringraziamento all’On. Antonio Giammusso e alla Città metropolitana di Roma Capitale per la

disponibilità e l’attenzione riservate all’iniziativa.

Madrina della manifestazione e destinataria di una menzione speciale l’On. Martina Semenzato, Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, che ha portato la propria vicinanza all’iniziativa attraverso un videomessaggio di saluto, sottolineando l’importanza dell’impegno comune contro ogni forma di violenza sulle donne.

A guidare il racconto di questo pomeriggio speciale, l’attrice e conduttrice Francesca Ceci.

Il valore delle istituzioni, della legalità e di chi protegge gli altri Particolare rilievo tra i riconoscimenti è riservato alle donne e agli uomini che rappresentano quotidianamente i valori della legalità, del servizio e della vicinanza ai cittadini.

Tra i protagonisti, l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione Roma “Divino Amore”, intitolata alla Medaglia d’Oro al Valor Militare, Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto, simbolo di sacrificio, altruismo e dedizione al prossimo.

Un riconoscimento significativo alla Dr.ssa Rita Sverdigliozzi, Primo Dirigente della Polizia di Stato, per il suo impegno nella tutela delle persone più vulnerabili e nel contrasto alla violenza sulle donne, attraverso iniziative concrete di ascolto, protezione e sensibilizzazione.

Particolare attenzione anche alla Cav. Maria Antonia Spartà, Vice Questore della Polizia di Stato e Presidente dell’Associazione Caffè Letterario Federiciano Lazio, figura che unisce il valore del servizio istituzionale alla promozione della cultura, del dialogo e della sensibilità sociale.

A rappresentare il coraggio e la professionalità delle donne in divisa anche Claudia Zilio, Vice Ispettore della Squadra Cinofili della Questura di Roma, testimonianza di dedizione,

responsabilità e spirito di servizio.

Tante storie, un unico grande messaggio

Un riconoscimento di particolare valore sociale anche ad Anna Silvia Angelini, Presidente dell’Associazione A.I.D.E. APS, per il suo impegno nella sensibilizzazione, nella difesa della dignità delle donne e nel contrasto alla violenza di genere, attraverso iniziative che promuovono rispetto, consapevolezza e solidarietà.

Accanto a queste importanti testimonianze, numerosi altri protagonisti del mondo sociale, culturale, professionale e del volontariato hanno ricevuto il riconoscimento, ciascuno portando una storia e un contributo significativo alla collettività.

Tra i premiati A ricevere il Premio “Noi Ci Siamo” – Seconda Edizione anche il Dott. Francesco Longobardi, Presidente e fondatore di Medea ODV, per il suo prezioso impegno nel sociale, la costante attenzione alle persone più vulnerabili e la dedizione alla tutela della dignità umana. Un riconoscimento che celebra il valore della solidarietà concreta e di chi, attraverso il proprio operato, trasforma l’impegno quotidiano in un messaggio di speranza, ascolto e vicinanza verso chi ha più bisogno.

L’Associazione Culturale Ghostbusters Italia, impegnata in iniziative solidali e attività rivolte ai bambini, e Abracadown, progetto artistico e musicale che attraverso il teatro promuove inclusione, talento e superamento delle barriere.

Riconoscimenti anche alla Dr.ssa Cav. Barbara Riccardi, insegnante e Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e Ambasciatrice Global Teacher Prize migliore insegnante italiana nel mondo 2016, distintasi per il suo impegno educativo e sociale; alla Dr.ssa Maria D’Amico, professionista della comunicazione del Policlinico Umberto I di Roma; e al Dott. Sergio Martuscelli, Presidente del Rotary Club Fiumicino Portus Augusti, per l’attività di servizio e solidarietà a favore della comunità.

Particolarmente significativo il riconoscimento all’Avv. Bartolomeo Giordano, impegnato nel contrasto alla violenza di genere al fianco dell’Associazione Co.Tu.Le.Vi., e all’Avv. Romina Lanza, per la sua attività nella tutela dei diritti e nel sostegno alle donne vittime di violenza.

Tra le personalità premiate anche Wang Xiaofei, consulente aziendale e Presidente di ANAS Toscana; la Dr.ssa Patricia Maria Cristina Fischioni, dell’Associazione Cardiores ODV,

impegnata nel volontariato; e la Dr.ssa Katia Catalano, scrittrice e giornalista, per il suo contributo al mondo della cultura e della comunicazione.

Spazio anche alla musica e all’arte con Roberto Blasio, in arte Mr. Axel, artista e interprete, e Valentina Ambrosio, avvocato e cantante, due percorsi che testimoniano come la creatività possa diventare uno strumento di emozione e sensibilizzazione.

Nel mondo della cultura e della valorizzazione del territorio, riconoscimenti a Marino Midena, giornalista e ideatore dell’AntropoCine Film Fest; al Dott. Roberto Gualandri, Presidente dell’Associazione Borghi e Sentieri della Laga ODV, per l’impegno nella promozione dei territori e delle comunità; e alla Dr.ssa Margherita Frappa, Assessora alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Ladispoli, Presidente e ideatrice della Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana, per la sua attività di promozione artistica e culturale.

Un messaggio che resta nel cuore

Il Premio “Noi Ci Siamo” non è soltanto una cerimonia. È un abbraccio simbolico a chi dedica tempo, energie e cuore agli altri.

Perché dietro ogni riconoscimento c’è una vita, dietro ogni gesto di solidarietà c’è una scelta e dietro ogni battaglia per la dignità umana c’è qualcuno che ha deciso di non restare indifferente.

Ed è proprio questo il messaggio che Alessandro Scarnecchia, attraverso Terza Pagina Magazine, vuole trasmettere: esserci non significa soltanto essere presenti, ma avere il coraggio di tendere una mano quando qualcuno ne ha più bisogno.

Perché, in fondo, le due parole più belle che possiamo regalare a chi si sente solo sono proprio queste: “NOI CI SIAMO”.