Premio Letterario Città di Ladispoli: i nomi dei finalisti

Come sempre accompagnato dalla giusta tensione è arrivato il momento per le giurie della XIIa edizione del Premio letterario Nazionale “Città di Ladispoli” di tirare le somme e di decidere quali opere premiare il prossimo 8 dicembre. “Finalmente ci siamo! E’ giunto il momento di premiare i migliori, siamo pronti per proclamare le scelte fatte – sottolinea il presidente di giuria, Francesca Lazzeri –. Scelte, che arrivano dopo otto mesi di intenso lavoro dove con le giurie siamo entrati nelle storie, ci siamo appassionati ai personaggi e fatto mattina per discutere su quali tra le opere in concorso potessero avere quel qualcosa in più, e infine, giustamente come in ogni competizione, è arrivato il momento di scegliere chi merita di vincere.

Per i giurati, la selezione delle opere non è stata cosa semplice, alcune scelte sono risultate difficili da prendere, ogni scrittore avrebbe meritato il massimo riconoscimento, e “ci fa piacere, inoltre, – continua Francesca Lazzeri – sottolineare soprattutto l’eccezionalità, anche stilistica, delle opere che compongono le quattro cinquine di finalisti per l’edizione 2023. Gli scritti arrivati sono il segno evidente che il futuro della narrativa italiana è nelle mani di scrittori di straordinario talento.”

Proprio per questo, si è voluto assegnare dei premi speciali per alcune opere che hanno colpito particolarmente i giurati. “Complimenti a tutti i partecipanti – conclude il presidente Lazzeri – stilare la classifica finale è stato veramente arduo. Ancora qualche giorno di attesa, dunque, e finalmente potremo consegnare i premi e ricordare il fondatore del premio, il prof. Benito Ussia ed una altra grande amica, l’indimenticata Lara Calisi.”

+ Libro di prosa edito

Carla Cucchiarelli – Io sono Nannarella-Intrigo a firenze

Samaritana Rattazzi – Senza preavviso

Simona Rubeis – Altrove

Matteo Treballoni – Napoleone – Gloria, sangue e lacrime

Viviana Verbaro – La rosa di Marghe

+ Libro giallo edito

Cristina Astori – Tutto quel viola – Susanna Marino indaga nella Torino esoterica

Barbara Aversa – Figlia della lupa

Riccardo Landini – Segreti che uccidono

Alessio Piras e Daniele Grillo – Ultima tappa ratline

Annalisa Venditti – Omicidio al presepe vivente

+ Libro di racconti edito

Marco Bartolini – Scritte sulla sabbia (9racconti+1)

Corrado Calvo – L’amore sbagliato

Stefano Catena – Malacoda

Italo Inglese – Contrattempi e coincidenze mancate

Antonio Laurino – Binocoli a gettoni

+ Libro per ragazzi edito

Jo Demi – Prima del piccolo principe

Gabriele Di Fazio – Diario di un tirannosauro vegetariano

Maurizio Giannini – Il narratore di marciapiedi

Gabriele Missaglia – Sara e i mille mila

Viviano Vannucci – Tanto non boccia nessuno

+ Premi speciali della giuria

Lamberto Battiston – Moffru non è il personaggio principale!

Sandro Belleggia – Amori e delitti – nel cento storico di Bologna al tempo della Belle Epoque

Marika Campeti – L’ultimo respiro di mara

Roberto Frazzetta – La strada non aspetta

Fabrizio Olivero – L’ultima sigaretta

Anna Pasquini – I vincisgrassi di zia Lucia

Samia Peroni – Malensiste

Marco Renzi – Due mondi diversi