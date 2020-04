Condividi Pin 11 Condivisioni

Per forza o per tradizione, gli ordini a domicilio dei pranzi della domenica sono la risposta reale delle attività del litorale ai limiti imposti dalla quarantena. Così si attende e ci si prepara alla “fase 2”

Sono ormai moltissime le attività di Cerveteri e Ladispoli che hanno organizzato o potenziato la possibilità di ricevere ordini per la consegna a domicilio di ogni sorta di genere culinario.

Dalla tradizionale pizza a domicilio, a veri e propri menù studiati dai ristoratori del Litorale per accontentare la propria clientela in ogni momento della giornata, dalla colazione al dopo cena, passando per l’aperitivo… o la merenda.

C’è tutto, dal gelato artigianale alla cucina internazionale, e questo è un segno positivo, perché indica una notevole capacità di reazione del tessuto imprenditoriale locale.

Molte di queste attività sono presenti anche su Baraonda Food.

Nelle ultime settimane, una fervente attività di promozione, in parte anche aiutata dai social network, ha fatto sapere al vasto pubblico che un’ampia serie di attività di ristorazione del Litorale non si è mai fermata, oppure che ha già ricominciato a lavorare alzando le saracinesche solo per metà .

All’interno, si raccolgono e si preparano gli ordini per le consegne a domicilio.

Tradizionalmente, la Domenica è il giorno della settimana riconosciuto come il must del Pranzo Domenicale. Anche oggi è possibile farlo, grazie alle consegne a domicilio.

Baraonda Food il primo portale Social Food del Litorale, ha selezionato i menù di molti ristoranti, pizzerie, pasticcerie, bar, osterie e pub di Cerveteri e Ladispoli e li ha raccolti su www.baraondafood.it.

Qui è subito possibile consultare i menù, selezionare i piatti, caricare il carrello e ordinare. Il pagamento avviene, molto spesso, direttamente alla consegna.

Vediamo alcune attività del Litorale presenti su Baraonda Food

Cerveteri, Ladispoli, ma anche Cerenova, Valcanneto, San Nicola, Santa Marinella, Bracciano e Fiumicino. Le consegne a domicilio interessano tutto il territorio.

Cerveteri e Cerenova

A Cerveteri, i ristoranti Molendini al Borgo, Barrel Osteria nel Borgo e Da Bibbo Osteria rivisitata, nel centro storico, e Alberto’s Pizza e La Madre Pinsa a Cerenova, hanno pubblicato il proprio menù on line e accettano ordini con consegne a domicilio in tutto il Litorale.

Su www.baraondafood.it sono presenti informazioni sugli orari di apertura e consegna dei Ristoranti, i contatti e tutte le novità.