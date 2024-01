I possessori di un conto corrente, di un libretto postale, o titolari di carte prepagate Postepay, da oggi possono accedere al sito www.poste.it e ottenere gratuitamente i documenti utili per richiedere l’ISEE 2024

A partire da oggi, per i cittadini di Roma e della provincia che hanno necessità di acquisire i dati dei rapporti intercorrenti con Poste Italiane utili ai fini ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) per il 2024, è possibile utilizzare comodamente la modalità on line.

Infatti, tutti i clienti di Roma e provincia del Gruppo Poste Italiane, ovvero i possessori di un conto corrente, di un libretto postale, o titolari di carte prepagate Postepay, possono accedere al sito www.poste.it e ottenere gratuitamente i dati con la giacenza media e il saldo di tutti i prodotti (intestati e cointestati) in un unico documento, necessario per richiedere l’ISEE per l’anno appena iniziato.

Per generare il documento sul sito di Poste è necessario essere registrati a www.poste.it e aver associato un numero di telefono a uno dei propri prodotti finanziari. Da quest’anno inoltre per i cittadini di Roma e provincia sarà possibile richiedere online, sempre gratuitamente, l’attestazione valida ai fini ISEE 2024 anche per i minori, selezionando l’opzione ”Per un minore”. Il documento, che viene emesso su richiesta dell’intestatario, raccoglie tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell’ISEE relative ai prodotti finanziari, in particolare riporta saldo e giacenza media dei conti e dei libretti di risparmio attivi/estinti nel corso dell’anno 2022, il valore nominale dei Buoni Fruttiferi Postali (cartacei e dematerializzati), saldo e giacenza media delle Postepay nominative, delle Postepay con IBAN e delle Carte Enti Previdenziali, la situazione dei Fondi di Investimento e del Deposito Titoli nonché l’attestazione dei premi versati per Polizze

Assicurative.

Anche quest’anno le attestazioni valide ai fini ISEE 2024, con i dati aggiornati al 31.12.2022, potranno essere consultate accedendo alla Bacheca da App o dal sito www.poste.it , aprendo il messaggio «Attestazione patrimoniale valida ai fini ISEE 2024» e scaricando il documento. Le nuove modalità di accesso al servizio confermano il processo di digitalizzazione avviato da Poste Italiane: tramite il sito internet www.poste.it, ad esempio, i clienti registrati possono facilmente gestire il Conto BancoPosta o il Libretto di Risparmio, sottoscrivere un Buono Fruttifero on line, richiedere la spedizione di un pacco, attivare il servizio seguimi o acquistare prodotti filatelici. Si ricorda infine che le APP di Poste Italiane sono gratuite e sono utilizzabili in mobilità anche da chi non è titolare di un rapporto con l’Azienda, come un vero e proprio Ufficio Postale a casa dei cittadini.

Per tutti i dettagli sul servizio è possibile consultare il sito https://www.poste.it/prodotti/rilascio-certificazione-ai-fini-isee.html.