Poste Italiane dedica un annullo filatelico alla Sagra del Carciofo di Ladispoli –

È stato ufficializzato l’annullo filatelico dedicato alla Sagra del Carciofo di Ladispoli, che da lunedì entrerà a far parte del Museo Storico di Poste Italiane.

Per i due giorni della manifestazione sarà possibile, presso lo stand di Poste Italiane in via Odescalchi, di fronte alla chiesa centrale, far timbrare cartoline che diventeranno così pezzi unici ed esclusivi, molto ricercati da collezionisti e appassionati.

Il timbro raffigura un mazzo di carciofi sulla spiaggia, con il simbolo di Torre Flavia sullo sfondo, unendo così tradizione agricola e identità del territorio.

A eseguire il primo annullo ufficiale è stato il sindaco Alessandro Grando, insieme al presidente della Pro Loco Claudio Nardocci, all’assessore al Turismo Marco Porro, a Roberta Sarrantonio, responsabile Grandi Eventi Filatelici Italia, a Costantino Puccitti, referente territoriale per la filatelia, e a Liliana Colli, direttrice dell’ufficio postale Ladispoli 1.

Un momento di grande partecipazione ed emozione che sigilla la collaborazione tra Poste Italiane, Pro Loco e Comune di Ladispoli. Da lunedì, un esemplare unico celebrativo dedicato alla Sagra del Carciofo sarà custodito nel Museo Storico di Poste Italiane, a testimonianza del valore culturale e identitario della manifestazione.