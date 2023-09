Poste Italiane a Ostia Lido per il Word Clean Up Day 2023 del 16 settembre –

Poste Italiane partecipa al World Clean up Day 2023 di domani sabato 16 settembre a Ostia Lido, chiamando a raccolta i propri dipendenti che hanno aderito a “Faccio bene”, l’iniziativa che raccoglie molteplici attività di volontariato.

World Clean up Day 2023 coinvolgerà milioni di volontari, governi e organizzazioni, in 197 paesi per affrontare la crisi globale dell’inquinamento da rifiuti mal gestiti o smaltiti illegalmente attraverso azioni di pulizia locale dei territori, per salvaguardare la salute dell’ambiente e sensibilizzare cittadinanza e istituzioni.

L’azione di “Clean up” di Ostia inizierà alle 17.30 e interesserà la Spiaggia Libera Rosa, lungomare degli Abruzzi, altezza Piazza Scipione l’Africano (accanto allo stabilimento “Anema e Core”). Tutti i volontari che hanno aderito all’iniziativa si ritroveranno direttamente in spiaggia per iniziare la raccolta dei rifiuti abbandonati provvedendo poi alla loro differenziazione, così da poter terminare la raccolta prima del tramonto.

L’iniziativa, in occasione dei 30 anni di attività di PostEurop, l’associazione degli operatori postali pubblici europei – global partner del World Cleanup Day 2023 – coinvolgerà insieme a Poste Italiane altri sedici operatori postali di tutta Europa che scenderanno in campo per pulire i rispettivi territori.

Poste Italiane oltre alla spiaggia di Ostia Lido sarà presente anche ad Andria, Napoli e Mestre.