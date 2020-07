Condividi Pin 1 Condivisioni

Denunciato per violazione della quarantena, avrebbe dovuto essere in isolamento fiduciario

Positivo al covid fermato alla Stazione di Roma Termini

Una storia assai bizzarra quella di un 53enne in viaggio per l’Italia da fine giugno. Atterrato a Fiumicino, l’uomo ha raggiunto Rimini, in treno, per poi fare ritorno nella Capitale, attraversando le Marche. Un tour dell’Italia fatto senza pensieri e tanto meno preoccupazioni, in quanto sarebbe dovuto rimanere in isolamento fiduciario.

A bloccarlo alla Stazione di Roma Termini, alcuni agenti della PolFer che hanno notato il 53enne in evidente stato di malessere.

Sottoposto al termoscanner, si è potuta confermare l’alta temperatura dell’uomo, che continuava a tossire senza sosta.

Trasferito al policlinico Umberto I, risultato poi positivo, è stato denunciato per aver violato la quarantena. Il 53enne, originario del Bengladesh, era giunto a Fiumicino con un volo partito da Dacca.