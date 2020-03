Condividi Pin 121 Condivisioni

Positivo al Coronavirus, esce di casa per recarsi al supermercato. Denunciato

Sarebbe dovuto rimanere in autoisolamento, ma ha violato la normativa disposta per fronteggiare l’emergenza dal Coronavirus. Protagonista, un inserviente dell’ospedale di Sciacca che adesso dovrà rispondere di concorso colposo in epidemia.

Indagato ora dalla locale Procura che ha disposto una inchiesta, nata dopo la denuncia da parte di alcuni testimoni che erano a conoscenza della sua positività.

Il reato di epidemia colposa nella forma aggravata è punito fino a 12 anni.

Agenti ora sulle tracce per la ricostruzione dei contatti che l’uomo potrebbe aver contagiato.