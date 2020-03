Condividi Pin 6 Condivisioni

Cerveteri, Pascucci: ”Sono giorni difficili ma il comune non si ferma”

“Sono giorni molto difficili quelli che stiamo vivendo – commenta sui social il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – per i cittadini, i commercianti, le imprese e anche per noi Sindaci”. Ma il comune non si ferma e il primo cittadino informa gli utenti che nel pomeriggio sarà in collegamento radiofonico con la trasmissione ‘Buongiorno Roma’ per affrontare l’emergenza che sta coinvolgendo l’intero Paese.

“Oggi, alle ore 14:30 sarò in collegamento telefonico con la trasmissione radiofonica “Buongiorno Roma”, condotta da Andrea Pranovi su Radio Roma Capitale per approfondire il tema dell’emergenza coronavirus. Chi vuole seguirmi può sintonizzarsi sulla frequenza FM93.00 oppure in streaming al link: http://www.radioromacapitale.it/streaming-audio “.