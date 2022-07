Porti. Unindustria, Dionisi: “Medports forum grande opportunità per Civitavecchia” –

“La grande opportunità che Civitavecchia ha di ospitare un evento di assoluto prestigio come il MEDports Forum è, ancora una volta, la concreta dimostrazione del ruolo centrale che il nostro porto riveste e della crescita che ha conosciuto negli ultimi anni a livello nazionale e internazionale” dichiara Cristiano Dionisi, Presidente di Unindustria Civitavecchia.

“Grazie all’intenso lavoro del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Pino Musolino- spiega Dionisi- è stato possibile portare a Civitavecchia questo rilevante evento, dedicato quest’anno al tema della digitalizzazione: uno dei pilastri per lo sviluppo della Blue Economy, che Unindustria pone al centro delle sue strategie. È stato importante per il mondo delle imprese ascoltare dalla voce diretta del Ministro Giovannini la visione strategica del Governo su una portualità sempre più integrata e centrale nel sistema economico del nostro Paese, anche e soprattutto alla luce del nuovo sviluppo del Mediterraneo. Così come l’intervento del Presidente Zingaretti che ha ribadito l’attenzione della Regione Lazio per il nostro territorio”.

“Il porto di Civitavecchia è atteso nel prossimo futuro da sfide fondamentali che lo porteranno a recitare un ruolo sempre più da protagonista. Dalla possibilità di attivare le risorse previste dal Cef per i porti Core, all’attivazione della Zls, fino ad arrivare al finanziamento regionale per la darsena Mare Nostrum: saranno molti i passaggi che nei prossimi mesi confermeranno Civitavecchia tra gli scali più importanti del Mediterraneo. In questo il MEDports Forum – conclude Dionisi – è un’ottima occasione per proiettare sempre più il nostro territorio nel futuro”.