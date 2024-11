Ponte di Ognissanti, potenziamento delle linee urbane di Civitavecchia con i servizi cimiteriali

TRASPORTO PUBBLICO – Si avvisa tutta l’utenza che, nelle giornate di venerdì 01 e sabato 02 novembre 2024, saranno potenziati i collegamenti del Trasporto Pubblico Locale con i servizi cimiteriali apportando alcune modifiche alla Linea 4 e Linea5 come di seguito descritto:

01 NOVEMBRE 2024

La Linea 5 Festiva sarà sostituita per l’intera giornata dalla Linea 4/5 Festiva che eseguirà i seguenti orari:

Linea 4/5 – Solo Festiva (intera giornata)

STAZIONE FERROVIARIA, Piazza Vittorio Emanuele, Via XVI Settembre, Via Braccianese Claudia, NUOVO CIMITERO(2), Via Braccianese Claudia, Via Tirso, via Monteverdi, Via Rossini, BORGATA AURELIA, Via Aurelia Nord, Via di Sant’Agostino, ex Centro Nato (1), Via Fontanatetta, Loc. La Scaglia, Via Aurelia Nord, CIMITERO MONUMENTALE, Via Tarquinia, Via XVI Settembre, Piazza Vittorio Emanuele. STAZIONE FERROVIARIA

ORARI:

8:00 (1)(2) – 9:00(2) – 10:00(2) – 11:00(1)(2) 12:00 (2)-15:00 (1)(2) -16:00 (2) – 17:00 -18:00-19:00 (1)

Note: ex Centro Nato

Transita all’interno del Nuovo Cimitero

02 NOVEMBRE 2024

La linea 4 effettuerà il seguente percorso:

STAZIONE FERROVIARIA, Viale della Vittoria, Viale Guido Baccelli, Via Roma, Via Terme di Traiano, Via Pecorelli, Via Braccianese Claudia, NUOVO CIMITERO, Via Braccianese Claudia, Via Tirso, BORGATA AURELIA, Via Aurelia Nord, CIMITERO MONUMENTALE, Via Tarquinia, Via Isonzo, Via Roma, Viale Baccelli, Viale della Vittoria, STAZIONE FERROVIARIA.

ORARI:

8:30* – 9:30* – 10:30* – 11:30* – 15:30* – 16:30* – 17:30 – 18:30

Note: *Transita all’interno del Nuovo Cimitero