Polizia locale, approvato il programma triennale: oltre cinque milioni da Regione per migliorare la capacità operativa

Assessore Regimenti: «Un ulteriore tassello verso la modernizzazione e professionalizzazione dei Corpi di Polizia locale del Lazio per restituire dignità e spirito di appartenenza ai nostri agenti»

La Giunta regionale del Lazio presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università Luisa Regimenti, ha approvato, dopo venti anni di attesa, il programma triennale di interventi per la Polizia locale del Lazio 2025-2027 con una dotazione finanziaria complessiva di 5 milioni 380mila euro.

Il Programma si propone di promuovere e finanziare interventi che migliorino la capacità operativa della Polizia Locale, rafforzare la collaborazione tra Regione ed enti locali nella progettazione e attuazione degli interventi e di garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse disponibili, anche attraverso il cofinanziamento da parte degli enti locali.

Gli interventi comprenderanno l’acquisto di dotazioni tecnologiche e strumentazione, come droni, radar per il controllo della velocità, telecamere di videosorveglianza e dispositivi per la rilevazione delle infrazioni sistemi di videosorveglianza, dispositivi per il rilevamento di infrazioni, strumenti per accrescere la sicurezza e l’efficienza operativa del personale di polizia locale, strumenti di comunicazione e coordinamento.

Tra gli interventi previsti anche la modernizzazione della flotta di veicoli a disposizione delle Polizie locali, lo scorrimento delle graduatorie del Bando Polizia locale 4.0 fino ad esaurimento risorse e, attraverso la nascente Accademia regionale di Polizia locale, corsi di aggiornamento professionale su normative, tecniche di controllo del territorio, gestione delle emergenze e utilizzo delle nuove tecnologie.

«Per la prima volta dall’approvazione della legge regionale di riferimento, la n.1 del 2005, abbiamo approvato il Programma triennale. Si tratta di un documento che ha raccolto molte proposte del Comitato tecnico consultivo, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria perché riteniamo fondamentale il contributo di chi ogni giorno opera sui territori. Si tratta di un ulteriore tassello verso la modernizzazione e professionalizzazione dei Corpi di Polizia locale del Lazio per restituire dignità e spirito di appartenenza ai nostri agenti troppo a lungo relegati in fondo all’agenda politica. Per le Polizie locale del Lazio si tratta di una nuova stagione che le porterà ad essere una eccellenza a livello nazionale» ha sottolineato l’assessore Luisa Regimenti.