PNRR: la sanità cambia volto nel distretto 1 e 2 della ASL Rm4

A Cerveteri una nuova casa delle comunità. A Ladispoli un ospedale di comunità

Questa mattina alla presenza dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato e del direttore generale della Asl Roma 4, dott.ssa Cristina Matranga sono stati presentati i progetti legati al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) della ASL Rm4 per i distretti di 1 (Civitavecchia – Santa Marinella – Tolfa – Allumiere) e 2 (Cerveteri – Ladispoli).

Nel corso della conferenza presso l’aula Pucci di Civitavecchia sono state illustrate tutte le novità che riguardano il territorio con le Case di Comunità che sorgeranno nei comuni di Tolfa, Allumiere, Santa Marinella, Civitavecchia, Ladispoli e Cerveteri.

Verranno attivate anche due Centrali operative territoriali (COT) a Civitavecchia e Cerveteri. In progetto anche due ospedali di Comunità a Santa Marinella e Ladispoli.

PNRR: la sanità cambia volto

“IL Lazio parte. La nuova sanità del territorio più vicina alle persone per ridurre le diseguaglianze”. Così l’assessore alla sanità della Regione D’Amato.

PNRR: la sanità cambia nel territorio della ASL RM4

“Abbiamo parlato dei nuovi investimenti previsti per la Regione Lazio – spiega – in particolare nei distretti 1 e 2 della Asl Rm4. Il Lazio è la prima regione italiana ad aver completato il percorso istruttorio per attivare questi fondi. Il nostro focus è concretizzare il concetto di prossimità attraverso l’articolazione dei vari presidi sanitari, tra i distretti, e l’integrazione tra l’aspetto sanitario e quello sociale. L’obiettivo è prendere in cura principalmente i pazienti cronici: coloro che assorbono più della metà delle risorse e necessitano di assistenza continua.

Si tratta di un progetto ambizioso che risponde alle esigenze del territorio e che ci impegnerà nei prossimi mesi, accompagnando e riordinando anche la rete ospedaliera. La missione 6 del PNRR riguarda fondi in conto capitale, utilizzabili per vari investimenti, e non sono risorse di spesa comune. Per questo, abbiamo chiesto al governo di rivedere il parametro al quale le regioni sono sottoposte per la spesa del personale sanitario. Adesso c’è l’impegno nella rimodulazione di questi tetti, altrimenti, i percorsi di razionalizzazione potranno aiutare solo in parte”.

“Ringrazio – conclude – i consiglieri regionali Emiliano Minnucci, Gino De Paolis, Marietta Tidei, il Sindaco del Comune di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, tutti i sindaci dei comuni interessati e le amministrazioni comunali per l’impegno profuso in questi progetti. Abbiamo una grande sfida davanti, nell’interesse di tutte le cittadine e di tutti i cittadini”.

Nella slide allegata tutte le informazioni: